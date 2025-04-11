川普關稅亂拳！環球時報：中國「奉陪到底」有強大底氣

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 11:00

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中國對美反制措施周四（10 日）生效，外交部、商務部等部門再次發聲，表明中方面對關稅戰、貿易戰「不願打，但也不怕打」的態度。

《環球時報》周五在社評中表示，中國有能力有底氣面對各種挑戰。面對美方對華加徵「對等關稅」，中國一方面根據世貿組織（WTO）規則，採取必要反制措施，捍衛自身合法權益；一方面發表《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，向美國和世界再次廓清中美經貿關係的本質。

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《環球時報》指出，美國掀起的這一波逆全球化回頭浪，改變不了中國這艘巨輪堅定前行的航向。中國一直堅定不移「集中精力辦好自己的事情」。中國在內部推進高品質發展，重視科技創新，堅持問題導向進行各項改革。

《環球時報》說，面對美方施壓，中方的態度一以貫之：談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中國也將奉陪到底。