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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至27.94元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)提出目標價估值：中位數由27.09元上修至27.94元，調升幅度3.13%。其中最高估值32.1元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予阿拉莫斯黃金評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀0位。

阿拉莫斯黃金今(25日)收盤價為25.905元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲0.51%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AGI市場預估目標價

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