鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為26.41元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.18元，其中最高估值1.76元，最低估值1元，預估目標價為26.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.76(1.76)
|1.51
|1.64
|2.49
|最低值
|1(1)
|1.14
|1.01
|1.39
|平均值
|1.24(1.25)
|1.27
|1.37
|1.92
|中位數
|1.18(1.2)
|1.25
|1.41
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.23億
|18.70億
|16.14億
|最低值
|15.31億
|16.36億
|16.14億
|平均值
|16.90億
|17.62億
|16.14億
|中位數
|16.70億
|17.73億
|16.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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