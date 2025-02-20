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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為26.41元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.18元，其中最高估值1.76元，最低估值1元，預估目標價為26.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.76(1.76)1.511.642.49
最低值1(1)1.141.011.39
平均值1.24(1.25)1.271.371.92
中位數1.18(1.2)1.251.411.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.23億18.70億16.14億
最低值15.31億16.36億16.14億
平均值16.90億17.62億16.14億
中位數16.70億17.73億16.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-0.170.090.53
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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