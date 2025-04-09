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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊頓公司ETN-US的目標價調降至336元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對伊頓公司(ETN-US)提出目標價估值：中位數由350元下修至336元，調降幅度4%。其中最高估值418.18元，最低估值265.4元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予伊頓公司評價：積極樂觀19位、保持中立9位、保守悲觀2位。

伊頓公司今(9日)收盤價為253.09元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ETN市場預估目標價

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