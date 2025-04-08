鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可NUE-US的目標價調降至153元，幅度約3.16%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對諾可(NUE-US)提出目標價估值：中位數由158元下修至153元，調降幅度3.16%。其中最高估值169元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予諾可評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。
諾可今(8日)收盤價為108.855元。近5日股價下跌3.16%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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