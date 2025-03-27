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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.57元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.7元下修至7.57元，其中最高估值9.79元，最低估值6.39元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.79(9.79)14.0516.4717.03
最低值6.39(6.39)8.2511.1417.03
平均值7.76(7.8)10.913.4117.03
中位數7.57(7.7)11.1513.1317.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值332.14億346.57億371.50億407.12億
最低值299.00億324.31億344.69億407.12億
平均值317.61億335.81億362.30億407.12億
中位數318.47億335.71億364.90億407.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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