鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至7.5元，預估目標價為153.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.07元上修至7.5元，其中最高估值9.79元，最低估值4.25元，預估目標價為153.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.79(9.79)
|14.05
|16.47
|17.01
|最低值
|4.25(4.25)
|8.55
|9.73
|17.01
|平均值
|7.55(7.37)
|10.85
|13.22
|17.01
|中位數
|7.5(7.07)
|11.15
|13.34
|17.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|332.14億
|343.24億
|366.49億
|402.29億
|最低值
|293.32億
|319.60億
|344.69億
|402.29億
|平均值
|311.78億
|332.32億
|356.96億
|402.29億
|中位數
|308.30億
|335.67億
|358.33億
|402.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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