search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融RJF-US的目標價調升至176元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至176元，調升幅度3.53%。其中最高估值201元，最低估值149元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予雷蒙詹姆斯金融評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀0位。

雷蒙詹姆斯金融今(30日)收盤價為172.02元。近5日股價上漲3.53%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RJF市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
雷蒙詹姆斯金融172.020.30%

延伸閱讀


Empty