鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調降至70元，幅度約5.41%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由74元下修至70元，調降幅度5.41%。其中最高估值85元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀0位。
nVent Electric plc今(8日)收盤價為45.76元。近5日股價下跌5.41%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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