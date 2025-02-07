鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為88.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.45元，最低估值2.95元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.45(3.45)
|3.88
|3.76
|最低值
|2.95(2.91)
|3.27
|3.53
|平均值
|3.07(3.05)
|3.45
|3.65
|中位數
|3.05(3)
|3.4
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.27億
|34.78億
|36.34億
|最低值
|32.42億
|34.01億
|36.34億
|平均值
|32.63億
|34.35億
|36.34億
|中位數
|32.55億
|34.40億
|36.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.28
|1.61
|2.38
|3.37
|1.97
|營業收入
|19.99億
|24.62億
|29.09億
|32.64億
|30.06億
詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估下修至14.28元，預估目標價為195.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX Inc(WEX-US)EPS預估下修至15.01元，預估目標價為186.00元
上一篇
下一篇