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鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.05元，其中最高估值3.45元，最低估值2.95元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.45(3.45)3.883.76
最低值2.95(2.91)3.273.53
平均值3.07(3.05)3.453.65
中位數3.05(3)3.43.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值33.27億34.78億36.34億
最低值32.42億34.01億36.34億
平均值32.63億34.35億36.34億
中位數32.55億34.40億36.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.281.612.383.371.97
營業收入19.99億24.62億29.09億32.64億30.06億

詳細資訊請看美股內頁：
nVent Electric plc(NVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNVT

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