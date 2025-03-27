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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調降至81元，幅度約4.14%

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對nVent Electric plc(NVT-US)提出目標價估值：中位數由84.5元下修至81元，調降幅度4.14%。其中最高估值87元，最低估值70元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予nVent Electric plc評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

nVent Electric plc今(27日)收盤價為55.81元。近5日股價下跌4.14%，標普指數上漲0.65%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NVT市場預估目標價

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nVent Electric plc55.81-4.52%

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