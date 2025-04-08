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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至475元，幅度約4.62%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由498元下修至475元，調降幅度4.62%。其中最高估值580元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀1位。

Saia公司今(8日)收盤價為325.31元。近5日股價下跌4.62%，標普指數下跌9.79%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SAIA市場預估目標價

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