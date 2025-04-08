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歐盟考慮對部分美國商品加徵25%關稅 反擊清單文件曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-08 08:40

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歐盟考慮對部分美國商品加徵25%關稅，反擊清單文件曝光。（圖：Shutterstock）

歐盟執委會反擊清單文件曝光，周一（7 日）提議對部分美國商品徵收 25% 的關稅，以報復川普政府對鋼鐵和鋁課徵關稅。

據《彭博》報導，這份文件列出了歐盟計劃針對美國數十種產品類別課徵關稅，包括鑽石、摩托車、遊艇、家用電器、安全玻璃、撲克牌、煙草、家禽等其他農產品。


文件稱，歐盟的反制關稅將於 4 月 15 日生效，大部分產品的關稅要到 5 月中旬開始徵收，對黃豆以及幾種堅果的關稅要到 12 月 1 日才生效。

另據《金融時報》報導，歐盟已經將波旁威士忌、葡萄酒和奶製品從反制名單中刪除。先前川普威脅，如果歐盟不取消將要加徵的威士忌關稅，美方將對歐盟酒類產品徵收 200% 關稅。

川普的威脅讓法國和義大利特別擔憂，因為酒類是這兩個成員國的優勢產業。同時，波旁威士忌也是川普的「軟肋」之一，因為它們主要產於肯塔基州等「紅州」。

需要指出的是，歐盟執委會最新的美國產品清單是為了反擊川普的鋼鋁關稅，不是更廣泛的「對等關稅」。除了鋼鋁關稅，歐盟還面臨美國 25% 汽車關稅和 20%「對等關稅」。

歐盟官員告訴媒體，他們希望為歐美談判留出空間，但歐盟也希望展現決心。歐盟執委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇認為，雙方最終將達成貿易協議，「我方遲早會與美國坐到談判桌前，找到雙方都能接受的妥協方案。」

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歐盟關稅美國川普

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