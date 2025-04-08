鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調降至765元，幅度約8.71%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由838元下修至765元，調降幅度8.71%。其中最高估值1225元，最低估值485元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀4位。
聯合租賃今(8日)收盤價為557.095元。近5日股價下跌8.71%，標普指數下跌9.08%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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