鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調降至850元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由879元下修至850元，調降幅度3.3%。其中最高估值1239元，最低估值565元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀5位。
聯合租賃今(16日)收盤價為738.37元。近5日股價上漲3.3%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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