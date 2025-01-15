鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調降至879元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 00:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由910元下修至879元，調降幅度3.41%。其中最高估值1239元，最低估值565元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀5位。
聯合租賃今(15日)收盤價為718.06元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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