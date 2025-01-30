鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合租賃URI-US的目標價調升至880元，幅度約3.53%
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對聯合租賃(URI-US)提出目標價估值：中位數由850元上修至880元，調升幅度3.53%。其中最高估值1238元，最低估值565元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予聯合租賃評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀5位。
聯合租賃今(30日)收盤價為758.39元。近5日股價下跌3.53%，標普指數下跌0.77%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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