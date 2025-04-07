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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村HST-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值22元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Host旅館及度假村評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Host旅館及度假村今(7日)收盤價為12.55元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌9.08%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HST市場預估目標價

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