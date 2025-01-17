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鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至7元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7元，其中最高估值8.4元，最低估值5.77元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.4(8.4)13.949.51
最低值5.77(5.92)6.116.85
平均值7(7.07)8.497.88
中位數7(7.15)8.327.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值171.70億212.54億189.35億
最低值158.44億161.17億166.77億
平均值165.15億180.84億181.61億
中位數163.96億179.86億184.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.842.664.75-5.44-2.61
營業收入167.36億169.22億187.93億123.18億130.03億

詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDC

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