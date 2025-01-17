鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估下修至7元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對威騰電子(WDC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7元，其中最高估值8.4元，最低估值5.77元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.4(8.4)
|13.94
|9.51
|最低值
|5.77(5.92)
|6.11
|6.85
|平均值
|7(7.07)
|8.49
|7.88
|中位數
|7(7.15)
|8.32
|7.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|171.70億
|212.54億
|189.35億
|最低值
|158.44億
|161.17億
|166.77億
|平均值
|165.15億
|180.84億
|181.61億
|中位數
|163.96億
|179.86億
|184.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|2.66
|4.75
|-5.44
|-2.61
|營業收入
|167.36億
|169.22億
|187.93億
|123.18億
|130.03億
詳細資訊請看美股內頁：
威騰電子(WDC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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