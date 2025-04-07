〈美對等關稅〉今年最密集公告潮！逾30家A股公司回應 專家：陸企全球布局將加速

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-07 12:10

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在美國總統川普向全球近 200 個國家宣布實施對等關稅後，中國 A 股市場在周日 (6 日) 迎來今年以來最密集的公告潮，逾 30 家 A 股企業透過正式公告或投資者互動平台做出回應。

整體來看，部分對美出口占營收比重較大的公司表示，美國關稅政策影響較大，多數公司表示影響較小，也有不少公司表示已提前做好相關準備。

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富嶺股份周日晚間披露股票交易異動時表示，該公司產品以外銷為主，美國為最主要銷售市場。在 2023 年和 2024 年上半年，對美國市場銷售收入佔主營業務收入的比例分別為 65.73% 和 65.74%。

富嶺股份指出，美國對等關稅的徵收將加大對其經營的不利影響。目前，該公司生產經營正常，將持續關注並評估關稅事項對公司經營業績的具體影響。

天振股份近日也表示，該公司美國工廠規劃產能 2000 萬平方公尺，美國工廠生產經營的部分原物料、設備和備品備件涉及從其他國家進口的將受美國關稅政策的影響。

另有多家上市公司指出，美國關稅政策對它們的影響較小，其中弘亞數控表示，該公司產品出口 70 多個國家和地區，美國市場的收入佔比較低。

勝宏科技也說，該公司直接出口美國佔比約 3.5%，直接影響有限，長盈精密亦指去年直接向美國地區交付的產品營收占公司總營收的比重約 3%。

此外，也有多家上市公司表示，已積極做好相關準備。邁瑞醫療表示，長期以來，該公司密切關注美國對中關稅政策，積極研討並實施應對方案。在今年初美國對中國商品加徵兩次 10% 關稅生效前，該公司已提前根據意向訂單在美國前瞻備貨，因此今年美國銷售的產品並不受到本輪關稅影響。

為滿足國際化業務運營需求，邁瑞醫療也在全球佈局數十家生產基地，其中包括已獲美國食藥署 (FDA) 認證的工廠，可滿足包括美國在內的全球市場需求。

道通科技也表示，已提前在部分低關稅國家或地區尋找製造場所並展開相關人員儲備工作，1 個月內料將實現低關稅區域的製造替代。除美國外，該公司在歐洲市場以及亞太、中東、南美等廣闊的新興市場均有完善的行銷服務體系建設與佈局。

博威合金指出，該公司在美國建設的 2GW 電池片及零件計畫，就是從根本上解決美國對海外進口產品加稅舉措。該公司越南新材料基地主要銷往東南亞，越南及國內部分銷往美國訂單可通過業務設計來最大可能地減少加稅影響。

華利集團也表示，該公司在對美出口已經有一定的佈局和準備，希望能盡可能減少影響。