「黑色星期一」來襲 全球股市巨震！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-07 12:44
川普關稅陰雲籠罩全球市場，美股期貨大跌，VIX「恐慌指數」飆漲，亞洲股市重挫，銅油驟跌，避險意識驅動日元走高，黃金跌破 3,000 美元後快速反彈。
上周四以來，美國股市經歷驚心動魄大跌。上周四和周五，標普 500 指數寫下 2020 年 3 月以來最大兩日跌幅，短短兩天內超過 5 兆美元市值灰飛煙滅。科技股為主的那斯達克綜合指數跌入熊市區間，道瓊指數也步入回調區域。
台灣時間周一（7 日）上午，美股三大指數期貨再次重挫。道指期貨跌 3.71%，那指期貨跌 5.02%，標普 500 指數期貨跌 4.15%，VIX「恐慌指數」飆漲逾 50%。
亞太市場跳水，日經 225 指數、東證指數均跌逾 5%。此前日經 225 指數和東證指數期貨在觸及跌停板後暫停交易。
澳洲 S&P/ASX 200 指數跌 3.5%。新加坡海峽時報指數開盤下跌 5.9%，韓國首爾綜指一度跌 5%。
台灣證交所加權股價指數開盤大跌 5.4% 至 20,153.57 點，跌幅一度擴大至 9.8% 至 19,212.02 點。
香港恒生指數開盤跌 9.28%，恒生科技指數跌 11.15%。
中國股市創業板指一度跌逾 10%，深成指跌近 8.5%，滬指跌 6.66%。
WTI 原油期貨盤中一度跌破 60 美元關口，為 2021 年 4 月以來首次，紐約期銅重挫逾 8%。
川普政府激進關稅政策引發拋售潮，其猛烈程度讓一些市場老兵聯想到 1987 年「黑色星期一」崩盤陰影。
美國前財長薩默斯在社交平台 X 上發文，稱美股很可能會出現更多震盪，就像上周四和周五那樣，這是第二次世界大戰以來第四大「雙日暴跌」。
其他三次分別是 1987 年金融危機、2008 年金融海嘯和新冠肺炎疫情，這種幅度的下跌表明未來可能會有麻煩，投資人應該要非常謹慎。
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