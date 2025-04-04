川普關稅對電子硬體傷最重 蘋果、Dell和HP紛紛中箭

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-04 08:14

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川普對 180 多國的新關稅以 10% 為基礎，並對特定國家遭課徵稅率不一、最高將近 50% 的對等關稅。其中幾個被課高關稅幾個國家，都是製造智慧手機、筆記型電腦等美國電子產品大廠的生產據點，例如中國面臨 34% 的對等關稅、越南 46%、台灣 32%、南韓 25%。

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中國因為還有之前已被課徵的關稅，因此累計關稅稅率升至 54%。

戴爾周四暴跌 19%，是 2018 年重返公開市場以來最差單日表現。蘋果收盤下挫 9.2%，惠普重摔 15%，是兩家公司自 2020 年 3 月 16 日疫情期間迄今最大的單日跌幅。Sonos(SONO-US) 收盤跌逾 17%。

美股大盤也欲振乏力，標普 500 指數終場下挫 4.8%，科技股為主的那斯達克 100 指數重摔逾 5%。

科技硬體分析師 Erik Woodring 說，在他追蹤的股票中，蘋果、戴爾、惠普是「處境最糟的」，因為他們都依賴亞洲的製造和組裝。

Woodring 說：「對等關稅對 IT 硬體是災難性的，因為美國銷售的硬體現在幾乎全部都面臨 25-54% 不等的關稅，包括 iPhone。」

他預估關稅實施，蘋果一年成本將增加超過 330 億美元，相當於 2025 會計年度營業利益的 26%，並且可能幾乎吃光戴爾、惠普今年全年預估淨利。

Bloomberg Intelligence 分析師 Anurag Rana 和 Andrew Girard 推測，蘋果可能不會為了新關稅調漲產品價格，因此利潤很可能受到擠壓。假如蘋果真的漲價，在消費者信心搖搖欲墜的此時，利潤也會受到影響。

戴爾、Sonos 回應川普關稅

針對川普政府的貿易舉措，蘋果和 HP 並未立即回應，戴爾則表示，正在「審視和評估」關稅影響，「我們在全球有彈性且敏捷的供應鏈，在任何環境中都有領先的良好紀錄」。

Sonos 則說，正在「密切關注和研擬中關稅相關的局勢發展，並主動評估這對我們企業本身、顧客和供應鏈的潛在影響」，並強調 Sonos 的經營重點「依然是把最佳的聆聽體驗帶給客戶」。

根據白宮知情官員，新的 10% 關稅將在本周六 (5 日) 午夜生效，而特定國家的對等關稅，則預定 4 月 9 日午夜啟用。川普周三雖然暫緩半導體進口關稅，但喘息時間可能不會太久。