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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.11元，預估目標價為307.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.15元上修至-2.11元，其中最高估值-0.67元，最低估值-2.84元，預估目標價為307.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.67(-0.67)2.79.2319.05
最低值-2.84(-2.94)-3.7-0.472.05
平均值-2.01(-2.03)-0.933.256.83
中位數-2.11(-2.15)-13.025.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.29億32.18億45.61億65.09億
最低值21.80億22.54億28.76億38.48億
平均值22.42億26.29億35.66億45.44億
中位數22.35億26.34億34.52億42.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-7.46-7.20-9.30-3.52
營業收入4.93億8.44億10.37億18.28億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALNY

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