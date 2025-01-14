鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里拉姆製藥(ALNY-US)EPS預估上修至-2.11元，預估目標價為307.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對阿里拉姆製藥(ALNY-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.15元上修至-2.11元，其中最高估值-0.67元，最低估值-2.84元，預估目標價為307.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.67(-0.67)
|2.7
|9.23
|19.05
|最低值
|-2.84(-2.94)
|-3.7
|-0.47
|2.05
|平均值
|-2.01(-2.03)
|-0.93
|3.25
|6.83
|中位數
|-2.11(-2.15)
|-1
|3.02
|5.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.29億
|32.18億
|45.61億
|65.09億
|最低值
|21.80億
|22.54億
|28.76億
|38.48億
|平均值
|22.42億
|26.29億
|35.66億
|45.44億
|中位數
|22.35億
|26.34億
|34.52億
|42.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-7.46
|-7.20
|-9.30
|-3.52
|營業收入
|4.93億
|8.44億
|10.37億
|18.28億
詳細資訊請看美股內頁：
阿里拉姆製藥(ALNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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