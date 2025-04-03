〈能源盤後〉川普宣布新關稅 盤後油價跌落負值

鉅亨網編譯許家華 2025-04-03 06:17

‌



由於美國川普總統宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，引發人們對全球貿易戰可能抑制原油需求的擔憂，原油期貨價格周三 (2 日) 收盤後上漲一美元，隨後跌至負值。

Brent 原油期貨價格上漲 46 美分或 0.6%，收每桶 74.95 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 51 美分或 0.7%，收每桶 71.71 美元。

‌



川普周三下午舉行記者會，宣布對歐盟、中國和韓國等貿易夥伴加徵關稅，美國原油期貨價格應聲上漲一美元，隨後轉為下跌。

川普數周來一直將 4 月 2 日稱為「解放日」，其新關稅恐擾亂全球貿易體系，加劇貿易爭端，並引發通膨、減緩經濟成長，從而恐縮限油價漲幅。

川普宣布時所列出的國家和關稅圖表並未詳細說明對加拿大和墨西哥徵收的關稅。加拿大每天向美國出口約 400 萬桶原油。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：「原油價格上個月的漲勢已經暫停，Brent 原油在每桶 75 美元上方遇到一些阻力，目前市場焦點自『制裁導致供應減少』轉向『川普的關稅聲明及其對成長和需求的潛在負面衝擊』。」

墨西哥總統 Claudia Sheinbaum 周三表示，墨西哥不打算與美國針鋒相對，不會回祭報復性關稅，此舉緩解了市場對兩國爆發貿易戰的擔憂。

川普還威脅對俄羅斯石油徵收二級關稅，並於周一加強制裁伊朗，為美政府「極限施壓」行動的一部分，旨在削減伊朗出口。

全球供應情況愈加複雜，全球第二大石油出口國俄羅斯周三對另一條主要石油出口路線實施限制，暫停黑海新羅西斯克 (Novorossiisk) 港口的停泊，前一日限制 Caspian 關鍵管道的裝載。

俄羅斯每天生產約 900 萬桶石油，佔全球產量的十分之一。其港口也運輸來自鄰國哈薩克的石油。

同時，美官方原油庫存數據顯示利空，但投資者不為所動。

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上周美國原油庫存意外增加約 620 萬桶。