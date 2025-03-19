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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調降至67.5元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-03-19 20:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至67.5元，調降幅度3.57%。其中最高估值105元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(19日)收盤價為40.1元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲0.76%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A40.1-4.57%

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