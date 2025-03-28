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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class AHOOD-US的目標價調降至63.5元，幅度約5.93%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)提出目標價估值：中位數由67.5元下修至63.5元，調降幅度5.93%。其中最高估值105元，最低估值34元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Robinhood Markets Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Robinhood Markets Inc - Class A今(28日)收盤價為42.19元。近5日股價上漲5.93%，標普指數上漲0.54%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HOOD市場預估目標價

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Robinhood Markets Inc - Class A41.22-6.30%

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