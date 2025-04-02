CNN爆：俄羅斯總統特別代表本周訪美 烏克蘭戰爭開打以來首見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-02 10:10
據美國《CNN》周二（1 日）報導，一名美國官員和兩名熟悉相關計畫的知情人士透露，俄羅斯總統特別代表 Kirill Dmitriev 預計本周訪問華府，與川普政府高階官員 Steve Witkoff 會面，討論加強兩國關係，並尋求結束烏克蘭戰爭的方案。
《CNN》指出，此次訪問是自 2022 年烏克蘭戰爭開戰以來，首次有俄羅斯高階官員前往華盛頓特區。
一名消息人士表示，美國政府已暫時解除對 Dmitriev 的制裁，以便國務院為其簽發赴美簽證。另一名知情人士說，美國財政部曾收到一項請求，要求暫時中止對 Dmitriev 的制裁。
Witkoff 已經在莫斯科見了俄羅斯總統普丁兩次。由於美方制止戰鬥缺乏進展，美國總統川普似乎對普丁越來越失望。
三名消息人士透露，川普私下質疑普丁是否值得信任，他對俄羅斯已經失去了耐心。上周川普接受《Newsmax》採訪時坦言，俄羅斯希望結束戰爭，但俄方可能在拖延進程。
川普周日在接受美國媒體《NBC》採訪時也說，他對普丁「非常生氣」，如果因俄羅斯的原因導致俄烏不能達成停戰協議，美國可能對俄羅斯石油買家徵收「二級關稅」。
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