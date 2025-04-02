高盛：外國抵制可能造成美國GDP今年減損830億美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-02 15:20
隨著川普政府持續升級其保護主義貿易議程，其他國家的消費者正採取行動，以抵制美國產品並限制前往美國的旅遊，這股趨勢可能對美國的經濟成長造成影響。
高盛在周一 (31 日) 發表的報告中估計，外國的抵制行為可能在 2025 年使美國 GDP 減少 0.1% 至 0.3%，以目前預估的 27.7 兆美元經濟規模計算，損失金額將介於 280 億美元至 830 億美元之間。
以 Jan Hatzius 為首的高盛團隊指出，多數關於消費者抵制的消息都集中在加拿大，當地有 53% 的消費者聲稱已開始採取某種形式的抵制行動，此數據引用自近期 YouGov 的一項調查。報告中特別預期，加拿大對美國酒精飲品的銷售額將出現大幅下滑，因為大多數省級酒精飲品專賣局已將美國產品下架。
傑克丹尼爾威士忌製造商 Brown-Forman 的執行長 Lawson Whiting 上個月表示，加拿大將美國製造的烈酒下架的決定「比關稅更糟，因為這實際上是直接奪走你的銷售額」。他將此舉歸類為對川普政府課徵 25% 關稅的「不成比例的回應」。
近期美國宣布的關稅措施不斷升級，且預計將有更多措施出爐。川普總統已承諾最早將於周三對所有美國貿易夥伴實施對等徵稅，他將此稱之為「解放日」。川普也計畫在本周對所有外國製造的汽車徵收 25% 的關稅。
高盛表示，這些公告，加上美國對其歷史盟友採取更強硬的立場，已經損害了全球對美國企業和整個國家的觀感。
高盛補充說，某些與川普關係密切的品牌，如特斯拉 (TSLA-US)，其受歡迎程度和購買意願的下降幅度最大。但更大的問題是前往美國的遊客數量減少，旅遊業占美國國內生產總值的 0.7%，特別是來自歐盟和加拿大的遊客，他們每年在美國的消費約為 500 億美元。
根據高盛對截至 3 月 25 日的海關與邊境保護局數據分析，美國 12 個最大機場的外國旅客入境人數較去年同期下降了 11%，而美國本國旅客的回國人數則成長了 5%。
隨著整體數據的逐漸明朗，一些公司已開始發出警訊。
加拿大航空公司是往返美國航班最多的加拿大航空公司，該公司周一在其年度股東大會上表示，加拿大和美國之間的旅行需求尤其疲軟，這與更廣泛的行業趨勢相符，後者顯示加拿大 - 美國航線的乘客預訂量年減 70%。截至 3 月中旬，加拿大航空表示，4 月至 9 月期間的跨境航班預訂量較去年同期下降了 10%。加拿大航空董事長 Vagn Sørensen 在回應股東提問時表示：「我擔心嗎？是的，我當然擔心。」
與此同時，歐洲酒店集團雅高 (Accor) 執行長表示，由於旅遊業者「決定改變目的地，選擇去加拿大而不是美國，或者去南美或埃及」。雅高在紐約經營廣場飯店。他補充說，今年夏天從歐洲到美國的預訂量下降了 25%，這是一個「相當強勁的減速」。
高盛表示，總體而言，這種預計對美國經濟成長的拖累，「除了關稅的直接負面影響以及外國報復導致出口受阻等，已納入我們美國 GDP 預測的因素外，還提供了另一個理由，說明為何美國 GDP 成長可能在 2025 年低於市場普遍預期」。
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