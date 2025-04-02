TikTok出售期限逼近 傳川普周三討論最終提案

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-02 07:46

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CBS 引述知情人士說法報導，美國總統川普周三 (2 日) 將與幕僚召開會議，評估由甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 在內投資人出資購買 TikTok 美國業務的提案，有機會避免 TikTok 在美國遭下架。

據了解，川普政府考慮的提案，由甲骨文、美國私募基金黑石集團 (Blackstone) 等多名潛在投資人組合的合資企業所提出。川普將與協助搓合出售案的副總統范斯 (JD Vance)、國安顧問瓦爾姿 (Mike Waltz)、國家情報總監加巴德 (Tulsi Gabbard) 以及其他高階官員，在橢圓形辦公室開會。

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白宮、TikTok 和母公司字節跳動 (ByteDance)、甲骨文、黑石均拒絕評論。

根據流通在白宮的文件，這項由甲骨文領銜的提案，將使合資公司取得 TikTok 新美國事業的少數股權，甲骨文將為美國數據提供資安保障，但可能把該 app 珍貴的演算法交到中國政府手中。

川普今年 1 月簽署行政命令，把 TikTok 美國業務「不賣就禁」的期限延後 75 天，也就是 4 月 5 日 (本周六)，因此目前正面臨找到買家的壓力。但就算川普簽署出售提案，最終還是需要字節跳動和中國政府的同意。

目前不清楚字節跳動和中國政府會否加入周三的討論，儘管如此，只要 TikTok 演算法仍然掌握在中國手中，中國當局就有可能接受甲骨文入股。

川普似乎不太擔心 TikTok 禁令期限即將到來，他本周曾說，若有必要，TikTok 交易的期限可以再延長，還說有「很多潛在買家」對 TikTok 美國業務興趣。他上周也說過，如果字節跳動與美國達成出售協議，他就會考慮降低中國關稅。