美財長：4/2關稅設最高上限 降不降看各國反應

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-02 09:56

‌



據《CNBC》，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (1 日) 向國會議員表示，美國總統川普將於 4 月 2 日對主要貿易夥伴施加最高水平的對等關稅，而是否降低關稅將取決於受影響國家的回應。

貝森特表示，川普的 4 月 2 日關稅將作為一個上限，受影響國家可通過符合美國要求的措施來降低關稅率。

‌



川普政府表示，這些關稅將立即生效，而川普近日亦警告，他將先從通用關稅 (universal tariffs) 開始。

《華盛頓郵報》一篇報導指出，川普正在考慮對約 20% 的進口商品徵收關稅。

川普多次將 4 月 2 日稱為「解放日 (liberation day)」，並計劃於周三宣布迄今最全面的關稅措施。

預計川普將根據其他國家對美國進口商品的關稅來決定徵收標準，若這些國家降低對美國商品的關稅，美國亦將相應調降關稅。

近期報導指出，美國將特別針對 15 個與美國貿易順差較大的國家，這些國家被稱為「骯髒 15 國 (dirty 15)」。其中，中國、日本、印度、加拿大、墨西哥及德國可能面臨較高關稅。