川普：考慮再次延後TikTok「不賣就禁」法案生效期限
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-07 10:10
美國總統川普周四（6 日）在記者會上表示，考慮第二次延後對 TikTok 的禁令期限，以防止即將到期的禁令影響到數以百萬計使用 TikTok 的美國民眾。
被記者問及如果不能及時達成收購 TikTok 的協議，他是否打算延後 TikTok 禁令最後期限時，川普回答：「可能會，是的。」
「我國對 TikTok 很感興趣，中國將扮演重要角色，所以希望中國批准這項交易。」川普在橢圓形辦公室表示。
去年美國國會通過法案，要求 TikTok 母公司字節跳動分拆 TikTok 美國業務，否則該平台將在美東時間 1 月 19 日被禁止。
這一天恰巧也是川普宣誓就職日前一天。在禁令生效約 12 個小時後，川普便頒布行政命令，將「不賣就禁」法案執行時間延後 75 天。根據川普行政命令設定的時間表，這項法案的生效時間還剩下約四周。
目前已經有許多買家有興趣收購 TikTok 美國子公司，包括 YouTube 頂流網紅 MrBeast，以及美國職棒大聯盟前洛杉磯道奇隊老闆 Frank McCourt 和《創智贏家》明星投資人 Kevin O’Leary 的聯合競購。
川普本人則表示，他對特斯拉執行長馬斯克或甲骨文董事長埃里森收購 TikTok 持開放態度。
今年 2 月，川普還簽署了一道行政命令，指示政府官員成立一個主權財富基金。外界曾有人猜測，這可能與收購 TikTok 有關。
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