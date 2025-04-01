策略師：隨著美股自低點反彈 已閃現一看漲信號

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-01 17:00

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美國股市周一 (31 日) 展現了強勁的反彈力道，從早盤的下跌中成功縮小跌幅，浮現了一個看漲的技術信號。

由於交易員關注即將到來的 4 月 2 日關稅，股市早盤大幅下跌，隨後出現反彈，標普 500 指數在下跌逾 1.5% 後小幅上漲。交易員指出，在這輪反彈中，出現技術圖形上的「雙底」信號。

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「雙底」是一種看漲的技術形態，通常描述股價在一連串的下跌和反彈後，再次下跌至前一個低點附近，然後再度強勁反彈的走勢。這種型態通常被認為預示著下跌趨勢的結束，和新的上漲趨勢的開始。

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 認為，標普 500 指數可能正在形成一個雙底型態，周一的交易時段被視為第二個底部的形成。

他描述稱，標普 500 指數當日觸及約 5500 點的低點，與 3 月 13 日的底部水準相近。隨後，股市展開反彈，標普 500 指數不僅收復了 1.7% 的跌幅，更在下午 2 點 29 分左右來到 5586 點。

Johnson 指出，這種交易活動暗示股市可能正在為迎接通常是多頭行情的四月做好準備。他在周一的報告中寫道：「隨著每周總交易量萎縮至低於其 10 周平均水準，這感覺更像是一場『半場緊逼』，投資者都在等待 4 月 2 日的關稅公告。」

Johnson 補充說，技術證據仍然顯示這是一個中期可交易的低點，並可能形成一個『雙底』。上周的總交易量，以紐約證券交易所、那斯達克和美國證券交易所的總交易量衡量，是自 1 月 14 日當周以來的最低水準。

Johnson 認為，「這表明上周股市的下跌很可能是由於股票本身的壓力所致，而不是投資者的積極拋售」，並補充說「成交量背離將對股市有利」。

他解釋說，低交易量是合理的，因為投資者在 4 月 2 日關稅截止日期前處於「觀望模式」。他認為，那一天最終可能成為一個消除不確定性的事件，並可能促使投資者重新湧入股市，推動股價上漲。