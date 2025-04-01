search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉股匯脫鉤 匯市增量又貶破前低 暫收33.264元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-01 12:33

cover image of news article
股匯再次脫鉤，新台幣貶破前低。(鉅亨網資料照)

台股加權指數今 (1) 日盤中反彈超過 500 點，無畏共軍宣布在台周邊聯合演訓，不過，台北匯市卻呈現量增價跌的壓力，上午盤最低來到 33.274 元，貶值 9.2 分，台北匯市成交值擴大至 6.82 億美元，暫收 33.264 元。

新台幣上午盤最低看到 33.274 元，較昨日的 33.224 元更低，在新台幣已創 2016 年 3 月以來新低價、更是央行總裁楊金龍任期間最低價後，並未停止走弱趨勢。


不過，市場傳出央行約外資保管行「喝咖啡」，希望外資賣股後若要匯出，先將匯入時換匯和遠匯部位結清，以防套利情形。

觀察主要亞幣，新台幣泰銖貶值 0.25% 上下，人民幣貶 0.1%，港幣和星元處平盤左右，反觀韓元升值 0.15%，日元更升值 0.2% 上，而美元指數跌 0.16%。

文章標籤

台幣台股外資央行日元美元

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21280.172.82%
美元指數104.159-0.05%
美元/台幣33.2640.25%
泰銖/美元0.029326-0.34%
人民幣/美元0.137603-0.14%
港幣/美元0.1285050.00%
韓元/美元0.00067925000000000010.00%
日元/美元0.0066730.00%

延伸閱讀


Empty