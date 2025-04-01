〈台幣〉股匯脫鉤 匯市增量又貶破前低 暫收33.264元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-01 12:33

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台股加權指數今 (1) 日盤中反彈超過 500 點，無畏共軍宣布在台周邊聯合演訓，不過，台北匯市卻呈現量增價跌的壓力，上午盤最低來到 33.274 元，貶值 9.2 分，台北匯市成交值擴大至 6.82 億美元，暫收 33.264 元。

新台幣上午盤最低看到 33.274 元，較昨日的 33.224 元更低，在新台幣已創 2016 年 3 月以來新低價、更是央行總裁楊金龍任期間最低價後，並未停止走弱趨勢。

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不過，市場傳出央行約外資保管行「喝咖啡」，希望外資賣股後若要匯出，先將匯入時換匯和遠匯部位結清，以防套利情形。