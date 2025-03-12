日元還會更貴！渣打銀：10年公債殖利率創高推升日元 短期測試145.2

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-12 13:17

‌



近來美股因擔憂川普可能會容忍短期經濟衝擊以解決長期挑戰而持續下挫。渣打銀行則持續在各資產類別與地區間維持多元配置，同時逢低布局美股，建議投資人趁回檔機會分散布局軟體、通訊、金融和小型股類股，或布局成熟市場非投資等級債券。日本 10 年期公債殖利率升至 2008 年以來新高，為日元提供支撐，可能測試 145.2 的支撐位，接著是 141.7。



渣打銀觀察，目前市場針對成長疑慮升溫。美國風險資產下跌，同時美國經濟前景惡化。2 月美國經濟驚奇指數轉為負值，因消費者與企業信心受到川普關稅計畫、移民限制及政府支出削減可能損及經濟成長的疑慮而下滑。儘管川普暫緩對墨西哥和加拿大加徵關稅一個月，但對中國的關稅已提高至平均 30%。

短期陣痛換取長期效益？市場擔憂川普可能犧牲短期成長，容忍短暫股市下跌，以達成推動減稅、削減政府支出、放寬產業管制及吸引更多外資投資美國製造業等長期目標。若是如此，美股可能再下跌 4-5%，川普才會調整政策。美債殖利率下跌、美元走弱及經濟成長放緩，應有助於川普在國會推動減稅。

‌



從股票來看，美股未來數週可能出現另一波 5% 的整理，因美國正處於川普所說的「轉型」階段。同時，歐元區前景改善，德國新政府聯盟提議提高基礎建設支出 5,000 億歐元，並建議修改憲法債務限制以增加國防支出，挑戰了所謂的「美國例外論」說法。

短期內，景氣循環類股可能最為脆弱，與所謂「七巨頭」成長股中評價面高且投資人持股過於集中的個股一樣。然而，「美國例外論」尚未結束。儘管美國衰退風險上升 (因政策不確定性)，但並非基本預期，因此渣打維持逢低配置美股的看法。

由於美股未來 12 個月盈餘成長預期仍維持 12% 以上，儘管最近下修但仍優於其他地區，加上人工智慧需求激增等結構性利多仍在，建議布局科技軟體與通訊服務類股。渣打也建議投資不受關稅影響的美國小型股，以及可能受惠於川普放寬管制政策的金融類股。預期標普 500 指數下一個重要支撐在 5,403 點。



在近期股市波動期間，美國投資等級債表現韌性，信用利差僅擴大 4 個基點，而殖利率則下跌 7 個基點。相反地，美國非投資等級債信用利差擴大 19 個基點，殖利率上升 10 個基點。儘管經濟成長疑慮升溫，渣打銀預期企業違約情況仍在可控範圍內。因此，視近期波動為增加非投資等級債部位的契機。



外匯市場方面，美元指數 (DXY) 自 1 月 26 個月高點 110.2 大跌約 6% 後，在避險需求支撐下回穩於 103.7 附近。技術面上，美元指數已跌破 200 日移動平均線，但目前處於超賣區域。因此，進一步下跌空間有限，近期支撐位在 102.4。