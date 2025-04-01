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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至2.78元，預估目標價為64.65元

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.78元，其中最高估值3.48元，最低估值2.48元，預估目標價為64.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.48(3.48)4.116.1
最低值2.48(2.48)3.043.54
平均值2.83(2.84)3.534.44
中位數2.78(2.84)3.54.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值53.92億64.36億77.36億
最低值48.05億53.40億60.86億
平均值49.72億58.62億68.19億
中位數49.06億58.00億67.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.612.03-7.001.001.80
營業收入35.79億42.77億31.05億29.98億43.14億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEDU

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