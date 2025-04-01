鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至2.78元，預估目標價為64.65元
鉅亨網新聞中心 2025-04-01 06:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.78元，其中最高估值3.48元，最低估值2.48元，預估目標價為64.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.48(3.48)
|4.11
|6.1
|最低值
|2.48(2.48)
|3.04
|3.54
|平均值
|2.83(2.84)
|3.53
|4.44
|中位數
|2.78(2.84)
|3.5
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.92億
|64.36億
|77.36億
|最低值
|48.05億
|53.40億
|60.86億
|平均值
|49.72億
|58.62億
|68.19億
|中位數
|49.06億
|58.00億
|67.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|2.03
|-7.00
|1.00
|1.80
|營業收入
|35.79億
|42.77億
|31.05億
|29.98億
|43.14億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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