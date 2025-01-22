鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為77.21元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3元，其中最高估值3.52元，最低估值2.51元，預估目標價為77.21元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.52(3.64)
|4.9
|6.7
|最低值
|2.51(2.51)
|3.16
|3.82
|平均值
|2.99(3.1)
|3.92
|4.99
|中位數
|3(3.11)
|3.92
|5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|54.01億
|67.14億
|86.05億
|最低值
|48.60億
|56.48億
|64.41億
|平均值
|51.08億
|61.36億
|72.29億
|中位數
|50.80億
|61.03億
|71.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|2.03
|-7.00
|1.00
|1.80
|營業收入
|35.79億
|42.77億
|31.05億
|29.98億
|43.14億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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