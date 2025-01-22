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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為77.21元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元下修至3元，其中最高估值3.52元，最低估值2.51元，預估目標價為77.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.52(3.64)4.96.7
最低值2.51(2.51)3.163.82
平均值2.99(3.1)3.924.99
中位數3(3.11)3.925

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值54.01億67.14億86.05億
最低值48.60億56.48億64.41億
平均值51.08億61.36億72.29億
中位數50.80億61.03億71.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.612.03-7.001.001.80
營業收入35.79億42.77億31.05億29.98億43.14億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEDU

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