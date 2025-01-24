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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方EDU-US的目標價調降至69.3元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)提出目標價估值：中位數由71.5元下修至69.3元，調降幅度3.08%。其中最高估值109.5元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予新東方評價：積極樂觀30位、保持中立4位、保守悲觀1位。

新東方今(24日)收盤價為46.75元。近5日股價下跌3.08%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EDU市場預估目標價

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