鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方EDU-US的目標價調降至71.5元，幅度約3.38%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 02:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對新東方(EDU-US)提出目標價估值：中位數由74元下修至71.5元，調降幅度3.38%。其中最高估值109.5元，最低估值44元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予新東方評價：積極樂觀30位、保持中立4位、保守悲觀1位。
新東方今(24日)收盤價為46.77元。近5日股價下跌3.38%，標普指數上漲2.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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