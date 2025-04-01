川普4/2宣布「以國家為基礎」對等關稅 尚未有任何豁免

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-01 06:01

‌



白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週一 (31 日) 表示，美國總統川普將於 4 月 2 日在白宮玫瑰花園 (RoseGarden) 宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫，目前還沒有考慮實施任何關稅豁免。

在貿易戰最新升級的過程中，川普準備本週三對所有美國貿易夥伴徵收廣泛的「對等」關稅，他稱這一天為「解放日」。川普還計劃本週對所有非美國製造汽車徵收 25% 的關稅。

‌



川普週三將宣布「以國家為基礎」對等關稅 (圖片：shutterstock)

李威特週一記者會上表示，川普將在玫瑰園宣布對等關稅計畫，川普內閣成員將首次全體出席此活動，川普還會致力於在其他時間實施針對特定產業的關稅。

李威特表示，川普認為「是時候落實對等了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了。」

當被問及對等關稅稅率，以及哪些國家將受到衝擊時，李威特拒絕透露細節。在回答是否會對美國農民使用的產品徵收較低關稅的問題時，李威特表示「目前沒有豁免」。

《華爾街日報》週一稍早報導，美國對等關稅改為對全球課徵最高 20% 齊頭關稅。

該報導指出，川普政府內部討論要針對各國個別徵稅，或是兌現川普競選承諾，對所有輸入美國的商品加徵關稅，涵蓋所有與美國有貿易往來的國家。目前尚未有定案，但川普幕僚有考慮對全球性關稅進行調整，最高稅率可能達到 20%，

川普上週日 (30 日) 表示，本週公布的「對等關稅」計畫將針對「所有其他國家。」

川普已經否認新關稅將只會針對「骯髒 15 國」(The Dirty 15)，即意指「向美國徵收高額關稅及貿易量前 15% 的國家」。