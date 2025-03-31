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〈台幣〉破33.2元改寫楊金龍任內最低價 惟量縮並未大逃殺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-31 17:38

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新台幣今日創9年新低價。(鉅亨網資料照)

由於美國總統川普表態對等關稅適用全數國家，「4 月 2 日」尚未到來，已掀起全球金融市場動盪，台股加權指數今 (31) 日暴挫 906.99 點，收在全日最低點 20695.9 點，新台幣也收貶 8.5 分至 33.182 元，盤中最低跌破 33.2 元關卡寫 2016 年 3 月中旬以來新低，也是中央銀行總裁楊金龍任內最低價。

不過，匯銀人士分析，台北匯市壓力其實並未如台股大，可觀察到，台北外匯經紀公司成交值僅 10.96 億美元，顯示資金尚未大逃殺般的匯出。


新台幣今日以 33.13 元、貶值 3.3 分開出後，全日處貶值態勢，盤中最低來到 33.224 元，貶值達 1.27 角，全日高低價差 9.4 分。

觀察主要亞幣，日元反而湧入避險資金，升值達 0.5%，人民幣升值 0.15% 左右，星元升近 0.1%，而新台幣泰銖貶約 0.1%，韓元貶近 0.3%。

中央銀行副總裁朱美麗今日在立院財委會備詢時表示，川普關稅政策的高度不確定性，是造成新台幣重挫的主要原因，央行會持續關注對物價影響。

日前央行總裁楊金龍表態，外資分散風險是一個策略，近期是短期賣股匯出比較多，事實上台股體質還是好。

法人認為，台北股匯市密切連動，加權指數上檔壓力已日益擴增，台股從 2 月 27 日出現帶大量的實體長黑 K，截至 3 月 28 日融資餘額才略為下滑，籌碼浮額依舊偏高，雖近期有望醞釀技術性反彈，仍要小心清明連假前美國關稅政策的不確定性高，使融資先殺出，還有探低的壓力。

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台幣關稅川普匯市美元日元

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美元/台幣33.1820.26%
日元/美元0.0067030.00%
人民幣/美元0.1378590.14%
泰銖/美元0.0294550.34%
韓元/美元0.000677680.00%

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