〈台幣〉險破33.2元再寫楊金龍任內最低價 放量翻升收33.097元

川普關稅陰霾持續籠罩，「對等關稅」將於 4 月 2 日生效，台股今 (28) 日依舊處於低氣壓，終場大跌近 350 點， 新台幣 兌美元盤中甚至貶近 1 角、直探 33.2 元關卡，不過，外資下午轉為匯入，加上央行介入調節，帶動匯價終止連 4 貶，收在 33.097 元，微升 0.6 分，台北及元太外匯總成交值放大至 19.665 億美元。

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新台幣兌美元匯率今天開盤價為 33.12 元，盤中最低來到 33.198 元、貶值 9.5 分，不僅摜破前低、觸及 9 年來新低，更是央行總裁楊金龍上任以來的最低價，不過，午盤過後，外資轉為匯入，帶動貶值幅度縮小，尾盤翻升以 33.097 元作收。