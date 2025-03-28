〈台幣〉險破33.2元再寫楊金龍任內最低價 放量翻升收33.097元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-28 18:27
川普關稅陰霾持續籠罩，「對等關稅」將於 4 月 2 日生效，台股今 (28) 日依舊處於低氣壓，終場大跌近 350 點，新台幣兌美元盤中甚至貶近 1 角、直探 33.2 元關卡，不過，外資下午轉為匯入，加上央行介入調節，帶動匯價終止連 4 貶，收在 33.097 元，微升 0.6 分，台北及元太外匯總成交值放大至 19.665 億美元。
新台幣兌美元周線拉出連 5 貶，本周累計貶值 1.09 角或 0.33%。
新台幣兌美元匯率今天開盤價為 33.12 元，盤中最低來到 33.198 元、貶值 9.5 分，不僅摜破前低、觸及 9 年來新低，更是央行總裁楊金龍上任以來的最低價，不過，午盤過後，外資轉為匯入，帶動貶值幅度縮小，尾盤翻升以 33.097 元作收。
匯銀人士指出，外資近期偏向賣股匯出，同時也在觀望川普關稅政策動向，台北匯市本周交投略顯清淡，出口商也未急著拋匯，近日抱持惜售態度，老大哥央行考量整體亞幣走勢趨貶，並未干預太多，稍加調節即可，整體來說，新台幣與其他亞幣近期表現相去不遠。
觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數回跌 0.25%，日元升值 0.1%，人民幣小升 0.04%，新台幣與越南盾亦微幅走升，韓元平盤整理，新加坡幣則小貶 0.03%。
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