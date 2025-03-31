說法又改了？傳川普擬於4月2日公布更廣泛、更高額的貿易關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-31 13:30

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《華爾街日報》周日 (30 日) 報導指出，美國總統川普政府正在考慮對更廣泛的國家實施更高的貿易關稅，並計畫於 4 月 2 日公布其互惠關稅計畫。

川普先前曾淡化其將於他不斷宣傳為「解放日」的 4 月 2 日實施互惠關稅的計畫。然而，根據《華爾街日報》引述知情人士的說法，近幾日，川普似乎正在推動其團隊採取更具侵略性的關稅措施。

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據報導，川普的顧問們曾考慮實施高達 20% 的全球關稅，這可能會影響所有美國的貿易夥伴。川普的互惠關稅旨在對從美國進口的商品，徵收與這些國家對美國進口商品徵收的關稅相當的關稅。

《華爾街日報》的報導稱，川普希望這項關稅計畫「規模宏大且簡單明瞭」，這可能預示著更廣泛、更嚴厲的關稅措施。預計川普將對至少 15 個貿易夥伴徵收關稅，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 將這些夥伴稱為「骯髒 15 國」。

除了廣泛的關稅措施外，川普也正在考慮實施更多針對特定產業的關稅。此前，他已表示將對所有汽車進口徵收 25% 的關稅。

此外，川普此前給予加拿大和墨西哥的 25% 關稅豁免也將在本週到期，這可能導致這兩個國家面臨高額關稅。

《華爾街日報》引述川普的評論表示：「我一點也不在乎，因為如果外國汽車的價格上漲，他們就會購買美國汽車。我希望他們提高價格，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。」