說法又改了？傳川普擬於4月2日公布更廣泛、更高額的貿易關稅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-31 13:30
《華爾街日報》周日 (30 日) 報導指出，美國總統川普政府正在考慮對更廣泛的國家實施更高的貿易關稅，並計畫於 4 月 2 日公布其互惠關稅計畫。
川普先前曾淡化其將於他不斷宣傳為「解放日」的 4 月 2 日實施互惠關稅的計畫。然而，根據《華爾街日報》引述知情人士的說法，近幾日，川普似乎正在推動其團隊採取更具侵略性的關稅措施。
據報導，川普的顧問們曾考慮實施高達 20% 的全球關稅，這可能會影響所有美國的貿易夥伴。川普的互惠關稅旨在對從美國進口的商品，徵收與這些國家對美國進口商品徵收的關稅相當的關稅。
《華爾街日報》的報導稱，川普希望這項關稅計畫「規模宏大且簡單明瞭」，這可能預示著更廣泛、更嚴厲的關稅措施。預計川普將對至少 15 個貿易夥伴徵收關稅，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 將這些夥伴稱為「骯髒 15 國」。
除了廣泛的關稅措施外，川普也正在考慮實施更多針對特定產業的關稅。此前，他已表示將對所有汽車進口徵收 25% 的關稅。
此外，川普此前給予加拿大和墨西哥的 25% 關稅豁免也將在本週到期，這可能導致這兩個國家面臨高額關稅。
《華爾街日報》引述川普的評論表示：「我一點也不在乎，因為如果外國汽車的價格上漲，他們就會購買美國汽車。我希望他們提高價格，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。」
川普在他重返總統職位的頭兩個月裡就展開了一連串的關稅行動，預計他將在美國貿易和製造業方面維持其保護主義立場。美國總統已威脅要對幾種關鍵商品以及製藥和半導體等產業徵收關稅。
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