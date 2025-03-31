川普對等關稅將至！華爾街巨頭聯袂唱多中國資產：AI革命與獲利修復共振催生新機會
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 09:40
華爾街投行高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 近日同步發布研究報告，高調唱多中國股市，引發全球資本市場高度關注。高盛預測，中國 AI 技術將成為未來十年的「遊戲規則改變者」，有望推動企業獲利持續增長，並吸引超 2000 億美元資金流入，大摩則上調恒生指數、MSCI 中國指數等多個中國股指，年內有望上漲高達 9%。
高盛與大摩的樂觀預期，既源自中國經濟的韌性復甦，也離不開政策紅利與技術創新的雙重驅動。
高盛表示，多數機構認為中國對美出口依賴度降低、產業鏈競爭力提升及人民幣匯率穩定等因素，已大幅削弱關稅衝擊的負面影響。同時，中國持續推動的科技創新與產業升級，尤其是 AI 技術的突破性進展，正重塑全球投資者對中國經濟成長邏輯的認知。
高盛分析師 Kinger Lau 在上周三 (26 日) 的報告中指出，AI 技術的廣泛應用料將在未來十年每年為中國企業 EPS 貢獻約 2.5% 的成長。這場技術革命不僅將提升企業獲利能力，也更有望吸引超過 2000 億美元資金流入中國市場。包括晶片、雲端運算、應用端在內的 AI 產業鏈將成首批受益領域，相關企業獲利成長可望領先全球市場。
高盛強調，全球基金經理人對中國資產的配置意願明顯回升，核心邏輯包括關稅衝擊邊際弱化、人民幣匯率穩定，以及政策與市場共識形成。
大摩也在上周二 (25 日) 的研究報告中將恒生指數、MSCI 中國指數及滬深 300 指數的目標點位全面上調，並預估年底前漲幅可達 8% 至 9%，其核心依據來自三大基本面改善訊號，分別是獲利超預期拐點顯現、獲利預測持續調高、估值修復空間開啟。
目前 MSCI 中國指數本益比已從 10.2 倍升至 11.6 倍，新興市場的估價折價縮小至 6%，顯示外資對中國資產的風險偏好回升。
大摩也特別強調，中國消費、科技等領域的績效改善分佈均衡，顯示經濟復甦更具永續性。
儘管上述機構普遍看好中國資產前景，但短期仍需關注兩大關鍵節點。一是 4 月 2 日美國對華關稅政策的最終落地，二是 4 月 5 日公佈的美國非農就業數據，結果可能影響聯準會 (Fed) 貨幣政策走向。
長期來看，中國經濟的結構性轉型與技術創新仍是核心驅動力。高盛與大摩均認為，AI 革命與政策紅利的疊加效應，可望推動中國股市走出「戴維斯雙擊」行情，企業獲利改善與估值修復同步發力，吸引全球資本加速佈局。
從華爾街投行的密集唱多，到北向資金的持續淨流入，中國資產的「性價比」優勢正獲得國際資本認可。在 AI 技術革命與經濟復甦的雙輪驅動下，中國股市能否開啟新一輪牛市將在未來的政策賽局及市場中逐步揭曉。
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