川普對等關稅將至！華爾街巨頭聯袂唱多中國資產：AI革命與獲利修復共振催生新機會

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-31 09:40

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華爾街投行高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 近日同步發布研究報告，高調唱多中國股市，引發全球資本市場高度關注。高盛預測，中國 AI 技術將成為未來十年的「遊戲規則改變者」，有望推動企業獲利持續增長，並吸引超 2000 億美元資金流入，大摩則上調恒生指數、MSCI 中國指數等多個中國股指，年內有望上漲高達 9%。

高盛與大摩的樂觀預期，既源自中國經濟的韌性復甦，也離不開政策紅利與技術創新的雙重驅動。

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高盛表示，多數機構認為中國對美出口依賴度降低、產業鏈競爭力提升及人民幣匯率穩定等因素，已大幅削弱關稅衝擊的負面影響。同時，中國持續推動的科技創新與產業升級，尤其是 AI 技術的突破性進展，正重塑全球投資者對中國經濟成長邏輯的認知。

高盛分析師 Kinger Lau 在上周三 (26 日) 的報告中指出，AI 技術的廣泛應用料將在未來十年每年為中國企業 EPS 貢獻約 2.5% 的成長。這場技術革命不僅將提升企業獲利能力，也更有望吸引超過 2000 億美元資金流入中國市場。包括晶片、雲端運算、應用端在內的 AI 產業鏈將成首批受益領域，相關企業獲利成長可望領先全球市場。

大摩也在上周二 (25 日) 的研究報告中將恒生指數、MSCI 中國指數及滬深 300 指數的目標點位全面上調，並預估年底前漲幅可達 8% 至 9%，其核心依據來自三大基本面改善訊號，分別是​獲利超預期拐點顯現、獲利預測持續調高、估值修復空間開啟。

目前 MSCI 中國指數本益比已從 10.2 倍升至 11.6 倍，新興市場的估價折價縮小至 6%，顯示外資對中國資產的風險偏好回升。

大摩也特別強調，中國消費、科技等領域的績效改善分佈均衡，顯示經濟復甦更具永續性。

儘管上述機構普遍看好中國資產前景，但短期仍需關注兩大關鍵節點。一是 4 月 2 日美國對華關稅政策的最終落地，二是 4 月 5 日公佈的美國非農就業數據，結果可能影響聯準會 (Fed) 貨幣政策走向。

長期來看，中國經濟的結構性轉型與技術創新仍是核心驅動力。高盛與大摩均認為，AI 革命與政策紅利的疊加效應，可望推動中國股市走出「戴維斯雙擊」行情，企業獲利改善與估值修復同步發力，吸引全球資本加速佈局。