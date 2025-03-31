台積電從天價跌到917元 跌幅逾20% 市值失守24兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-31 10:21

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隨著川普宣布加徵關稅時程逼近，美股上週五大跳水，台股今 (31) 日也難逃賣壓，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫超過 3%，最低挫至 917 元，下探半年來低點，距離 1 月 7 日創下的天價 1160 元跌幅已達 20.9%，市值僅剩新台幣 23.78 兆元，失守 24 兆元。

川普宣稱將在本周宣布對等關稅，實施範圍為所有國家，該發言與先前官員暗示的 15 國有所落差，更加劇美國貿易政策的不確定性，並引起全球市場恐慌與動盪。

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台積電先前已承諾加碼投資美國 1000 億美元，對美投資總額提升至 1650 億美元，外資認為，台積電此舉有機會降低美國對台灣實施加徵關稅的衝擊，不過，由於台灣仍是美國貿易逆差大國，實際影響仍有待觀察。