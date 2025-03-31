台積電從天價跌到917元 跌幅逾20% 市值失守24兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-31 10:21
隨著川普宣布加徵關稅時程逼近，美股上週五大跳水，台股今 (31) 日也難逃賣壓，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 重挫超過 3%，最低挫至 917 元，下探半年來低點，距離 1 月 7 日創下的天價 1160 元跌幅已達 20.9%，市值僅剩新台幣 23.78 兆元，失守 24 兆元。
川普宣稱將在本周宣布對等關稅，實施範圍為所有國家，該發言與先前官員暗示的 15 國有所落差，更加劇美國貿易政策的不確定性，並引起全球市場恐慌與動盪。
台積電先前已承諾加碼投資美國 1000 億美元，對美投資總額提升至 1650 億美元，外資認為，台積電此舉有機會降低美國對台灣實施加徵關稅的衝擊，不過，由於台灣仍是美國貿易逆差大國，實際影響仍有待觀察。
台積電資深副總彼得 · 克利夫蘭 (Peter Cleveland) 日前在美國智庫哈德遜研究所 (Hudson Institute) 主辦的論壇上強調，台積電正與川普政府就美國晶片進口徵收的潛在關稅進行討論，預期對「積極的方向」發展表示樂觀。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- IDC：晶圓代工2.0市場今年估成長11% 台積電市占率擴大至37%
- 台積電美國廠在技術進度落後台灣至少五年
- 林敏雄支持央行打炒房 這樣解讀台積電赴美投資
- 台股3天狂瀉近1300點 法人：走探低格局 嚴控持股比例