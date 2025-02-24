鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.23元，預估目標價為147.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.41元下修至7.23元，其中最高估值8.8元，最低估值5.19元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.8(8.8)
|10.88
|10.71
|最低值
|5.19(5.19)
|7.96
|10.71
|平均值
|7.4(7.43)
|9.27
|10.71
|中位數
|7.23(7.41)
|9.14
|10.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.44億
|146.56億
|151.85億
|最低值
|120.71億
|125.81億
|151.85億
|平均值
|127.75億
|136.98億
|151.85億
|中位數
|127.04億
|136.76億
|151.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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