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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至7.23元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.41元下修至7.23元，其中最高估值8.8元，最低估值5.19元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.8(8.8)10.8810.71
最低值5.19(5.19)7.9610.71
平均值7.4(7.43)9.2710.71
中位數7.23(7.41)9.1410.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值139.44億146.56億151.85億
最低值120.71億125.81億151.85億
平均值127.75億136.98億151.85億
中位數127.04億136.76億151.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.5615.5817.343.70
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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