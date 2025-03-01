search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6元，預估目標價為132.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.1元下修至6元，其中最高估值8元，最低估值3.78元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8(8)10.8810.84
最低值3.78(3.78)5.387.75
平均值5.98(6.02)8.239.59
中位數6(6.1)8.210.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值137.86億144.33億149.82億
最低值109.08億122.28億128.71億
平均值124.24億132.09億137.64億
中位數124.52億131.73億136.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

相關行情

台股首頁我要存股
Westlake Corporation111.921.35%

延伸閱讀


Empty