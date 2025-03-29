汽車展售中心門庭若市 消費者擔心關稅將招致漲價

鉅亨網編譯余曉惠 2025-03-29 11:45

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美國有意購車的消費者紛紛湧向汽車展示中心，製造商也忙著新車出貨，經銷商則是放下成見、與競爭對手交流，希望找出最佳的因應對策，這一切都和下周將啟動的進口汽車關稅有關。

美國總統川普本周三宣布對進口汽車課徵 25% 關稅，4 月 3 日開徵，消息引發全球車廠股價暴跌，汽車出口大國憂心忡忡。到了 5 月 3 日，關稅將拓展到汽車重要零組件上，包括引擎、傳導器等。

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路透引述分析師說法報導，雖然車廠有一些方法可以規避進口關稅，但最終都會導致汽車價格上漲、車款選擇變少或功能受限。

已有一些豪華車廠像賓利 (Bentley) 或法拉利 (Ferrari) 都說，他們能把成本轉嫁到消費者身上，然而對利潤通常只有 6-8% 的傳統車廠來說，調漲價格的空間有限。

專家預期，汽車價格每輛將調漲 4000 美元到 15000 美元不等。摩根大通分析師預估漲幅在 11%。

Cox 執行分析師 Erin Keating 說，受影響最大的平價車款包括本田 (Honda)CR-V 和 HR-V、雪佛蘭 (Chevrolet)Trax 和 Chevy Equinox、速霸陸 (Subaru)Forester。

雪佛蘭經銷商 Duane Paddock 向彭博透露，過去三天以來，通用 (GM-US) 送來約 100 輛車，是過去一周收到數量的兩倍。通用正在加快出貨到 Duane Paddock 的門市，那裏有許多想要趁價格上漲前買車的消費者駐足。大部分送來的車款為 Equinox、Trailblazer 和 Trax，也就是雪佛蘭最平價的進口車款。

美國經銷商平均有 60 天到 90 天的庫存，成為他們面對關稅直接衝擊的緩衝，但庫存耗盡之後會發生什麼事仍不明朗，分析師認為，車廠可能會吸收部份成本，經銷商獲利能力將受到打擊，而消費者可能需要負擔剩餘部分，這中間需要達到一個平衡。

在維吉尼亞州 Fairfax 擁有 Stellantis(STLA-US) 旗下克萊斯勒 (Chrysler)、道奇 (Dodge)、吉普 (Jeep) 和 Ram 汽車經銷店的老闆 Kevin Farrish 表示，現在是搶在關稅之前採取行動的時候。他說，Stellantis 去年年底把在墨西哥製造的重型 Ram 皮卡的產量提高，因此當地供應「充足」。

Farrish 說：「顧客現在將獲得汽車關稅前最佳的選擇。如果您在未來三到四個月內想買車，4 月就是您的最佳時機。」

根據彭博取得的內部文件，現代汽車鼓勵經銷商把關稅造成的價格調漲，視為銷售賣點，但也坦承情勢充滿不確定性，公司將「密切監控可能的影響」。