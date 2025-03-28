挑戰蔚來小米！比亞迪推新能源豪車仰望U7 專家：兼顧性能與豪華 但做得不徹底

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-28 13:50

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今年也許是「中國新能源豪車」大爆發的一年，繼蔚來 (09866-HK)(NIO-US) ET9、小米 (01810-HK) SU7 Ultra 與尊界 S800 等豪華車款陸續亮相後，比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) 也在周四 (27 日) 推出仰望 U7。

仰望 U7 定位於「百萬級行政旗艦」，對標賓士 S 系列、BMW7 系列，目標用戶為商務精英，注重豪華配置與舒適體驗，售價 62.8 萬起，而小米 SU7 Ultra 定位「50 萬級超跑」，主打年輕高凈值使用者及科技愛好者，對標特斯拉 Model S Plaid，強調駕駛樂趣與智慧生態聯動，售價 52.99 萬元。

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值得一提的是，不同版本的仰望 U7，在基礎參數上差異不少。純電版仰望 U7，長寬高尺寸為 5265×1998×1517mm，軸距 3160mm，整備品質 3095kg，而插混版仰望 U7，長寬高尺寸為 5360×2000×1515mm，軸距 3200mm，整備品質 3223kg。插混版的仰望 U7，比純電版重不少且長出 10 釐米，在行業中頗為少見。

體驗一致的則是智能駕駛。基於雙 Orin-X 晶片、32 顆智駕感測器的「天神之眼 A」方案，仰望 U7 宣佈交付時即可開通「端到端無圖」智駕領航能力。

至於售價，這樣一台圍繞「雲輦 - Z」底盤打造一系列功能，性能參數的確稱得上「高端」的旗艦轎車，給出兩種售價：五座豪華型為 62.8 萬元，四座旗艦型售價為 70.8 萬元，而且，仰望 U7 純電版和插混版價格相同。

專家認為，定下這樣的售價也讓仰望 U7 的市場定位變得曖昧起來，尤其放在如今的「高端豪華」細分賽道中。

跟 SU7 Ultra 相比，仰望 U7 的內飾採用碳纖維裝飾、零重力座椅、五塊交互螢幕，含雙 23.6 英吋副駕屏，後排獨立座椅 + 行政級空間，強調豪華感與商務屬性，小米 SU7 Ultra 內飾簡約，接近家用車風格，碳纖維不乏輕奢，主攻駕駛艙科技感。

動力方面，仰望 U7 則基於易四方平台，配備四輪獨立電機，0 到時速 100 公里加速 2.9 秒，極速 270km/h，整備品質 3095kg，技術重心偏向全場景控制，像是後輪轉向、原地掉頭、平行橫移。

小米 SU7 Ultra 搭載雙 V8s+V6s 三電機系統，綜合功率達 1548 馬力，0-100km/h 加速 1.98 秒，極速 350km/h，整備質量低於 2400kg，強調極致賽道性能。

專家指出，從好的一面看，仰望 U7 可理解為「性能對標小米 SU7 Ultra，豪華對標蔚來 ET9」，是一款兼顧性能和豪華，「進可攻退可守」的產品，但從另一面看，仰望 U7 在「性能」和「豪華」兩個賽道，做得都不是很徹底。

在性能上，仰望 U7 性能參數固然可比肩小米 SU7 Ultra，但重量超過 3 噸，而在豪華程度上，純電版用 135kWh 電池才換來 720km 續航、雙槍才 500kW 的充電能力，和 ET9 的 900V 架構、換電能力相比，差一些意思。