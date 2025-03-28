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鉅亨速報 - Factset 最新調查：露露檸檬LULU-US的目標價調降至387元，幅度約7.86%

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 20:15


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對露露檸檬(LULU-US)提出目標價估值：中位數由420元下修至387元，調降幅度7.86%。其中最高估值500元，最低估值194元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予露露檸檬評價：積極樂觀19位、保持中立11位、保守悲觀3位。

露露檸檬今(28日)收盤價為341.53元。近5日股價上漲7.86%，標普指數上漲0.54%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LULU市場預估目標價

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