2024年中國科學十大進展揭曉：從月球火山到量子運算 多領域突破彰顯創新實力

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-28 14:40

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2025 中關村論壇年會周四 (27 日) 開幕，國家自然科學基金委員會主任竇賢康正式發布 2024 年度「中國科學十大進展」。這些成果涵蓋數理天文、化學材料、地球環境與生命醫學等學科，展現中國在前沿科技領域的創新突破與戰略佈局。

在天文與航太領域，嫦娥六號任務帶回的月球背面樣本揭示了月背 28 億年前的火山活動痕跡，為研究月球晚期熱演化提供了關鍵證據。這項發現不僅刷新了人類對月球地質活動的認知，也為後續深空探測任務奠定了基礎。

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同時，中國科學家在光運算晶片領域取得重大進展，透過智慧推理與訓練優化演算法，顯著提升晶片的平行運算能力，為 AI 和大數據處理提供了高效硬體支援。

基礎科學研究方面，中國科學院團隊闡明了單胺類神經傳導物質的轉運機制，為憂鬱症、帕金森氏症等精神疾病的藥物研發提供了新靶點。

清華大學科研人員則成功研發出原子級特徵尺度的奈米雷射器，其可重構光頻相控陣技術有望推動光通訊與整合光學的發展。此外，物理學家在凝聚態物質中首次觀測到重力子模的存在，此現象的實驗驗證為量子重力理論研究開闢了新路徑。

能源與材料科學領域，中國科學家開發出高能量轉化效率的錒系輻射光伏微核電池，突破傳統核電池的續航瓶頸，為深空探測器與植入式醫療設備提供可持續能源解決方案。

地球科學方面，研究人員透過數值模擬與地質資料分析，發現超大質量黑洞對宿主星系形成演化的關鍵影響機制，深化了宇宙動力學的研究維度。

生命醫學領域則捷報頻傳。異體 CAR-T 細胞療法在治療系統性紅斑狼瘡等自體免疫疾病中展現顯著療效，為免疫疾病治療開闢全新路徑。北京大學團隊則揭示了額外 X 染色體對男性生殖細胞發育的多維度影響，為遺傳疾病診斷與乾預提供了新思路。

值得關注的是，多項成果凸顯中國在跨領域與顛覆性技術上的探索，例如基於量子精密測量的新型感測器技術，將時空解析度提升至亞奈米級，為精密製造與生物醫學成像帶來革新，而針對新型二維材料的可控製備研究，則為柔性電子零件與能源儲存系統的開發提供了關鍵材料基礎。

這些進展的取得，離不開國家對基礎研究的持續投入與策略部署。竇賢康在發布會上表示，未來將進一步強化原創導向，支持科學家勇闖「無人區」，力爭在更多領域實現從跟跑到領跑的跨越。